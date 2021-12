Stand: 23.12.2021 20:09 Uhr 34-Jähriger schwebt nach Messerattacke in Lebensgefahr

Ein 26-Jähriger hat einen anderen Mann in Osnabrück mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten sich der Verdächtige und ein 34-jähriger Bekannter am Nachmittag in der Innenstadt gestritten. Dabei habe der jüngere den älteren Mann schließlich auch mit einem Messer angegriffen. Die alarmierte Polizei nahm den Verdächtigen nach einer Fahndung etwas außerhalb der Innenstadt fest. Die Beamten ermitteln nun wegen versuchten Totschlags. Zu den Hintergründen der Tat äußerte sich die Polizei nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sollen sich telefonisch bei der Polizei unter der Rufnummer (0541 327 2115) melden.

