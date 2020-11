Stand: 09.11.2020 14:37 Uhr Bad Bentheim: Bundespolizei entdeckt 400.000 Euro in Auto

Die Bundespolizei hat im Kampf gegen den internationalen Bargeld-Schmuggel einen Fahndungserfolg erzielt. Bei einer Kontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim entdeckten die Beamten in der Nacht zu Sonntag rund 400.000 Euro. Nach Angaben eines Sprechers lagen mehrere Päckchen mit den Geldscheinen in einem gut verbauten Versteck im Autos. Gegen den 32-jährigen Fahrer des Wagens wurde ein Strafverfahren wegen Geldwäsche eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.11.2020 | 14:30 Uhr