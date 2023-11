Stand: 25.11.2023 19:51 Uhr Zwölfjährige auf Zebrastreifen angefahren - schwer verletzt

Eine Zwölfjährige ist in Dörpen im Landkreis Emsland auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe ein 32 Jahre alter Autofahrer das Mädchen und seine Mutter, die gerade einen Zebrastreifen überqueren wollten, am Samstagabend übersehen. Die Mutter sei leicht verletzt worden, ihre Tochter kam laut Polizei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

