Stand: 02.04.2025 10:11 Uhr Zwischen Hasbergen und Osnabrück: Bauarbeiten an der Bahnstrecke

Bahnreisende müssen sich auf der Strecke zwischen Hasbergen (Landkreis Osnabrück) und Osnabrück auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Wie eine Bahn-Sprecherin mitteilte, werden Weichen erneuert, sodass nur ein Gleis für die Züge befahrbar ist. Am Dienstag waren auf dieser Strecke ungeplant mehrere Züge ausgefallen, sodass Dutzende Bahnreisende in Hasbergen strandeten und mit dem Bus nach Osnabrück weiterfahren mussten. Am 5. April und am 12. April wird die Zugstrecke nach Informationen der Bahn in der Nacht komplett gesperrt. Hierfür werde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Bauarbeiten sollen am 14. April abgeschlossen sein.

