Zwei schwere Unfälle in Niedersachsen - mit zwei Toten Stand: 09.07.2022 09:21 Uhr In der Nacht zu Sonnabend haben sich in Niedersachsen zwei schwere Unfälle mit zwei Toten ereignet: In Bissendorf fuhr ein Autofahrer in eine Personengruppe, in Achim kollidierten zwei Autos.

Bei dem Unfall in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) hat ein 74-jähriger Autofahrer eine Gruppe von drei Fußgängern erfasst. Ein 38-Jähriger starb noch an der Unfallstelle, ein weiterer 38-Jähriger und ein 27-Jähriger kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Dem 27-Jährigen wurde laut Polizei unter anderem ein Finger abgetrennt. Die Männer waren nach Angaben der Polizei zu Fuß auf dem Nachhauseweg vom Königstreffen, einer Feier im Rahmen des Schützenfestes. Der Autofahrer habe sie auf der Straße ohne Gehweg offenbar übersehen als er nach einem Überholvorgang wieder einscherte. Der Fahrer selbst blieb bei dem Unfall unverletzt, seine Beifahrerin kam mit einem gebrochenen Arm ins Krankenhaus.

Ein Toter bei Frontalzusammenstoß in Achim

Auch bei dem Unfall in Achim ist in der Nacht zu Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen. Dort ist ein Auto frontal mit einem Pick-up zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt und war bereits tot als die Rettungskräfte an der Unglücksstelle eintrafen. Außer ihm befanden sich nach Angaben der Feuerwehr keine Mitfahrenden in dem Auto. In dem Pick-up saßen insgesamt fünf Personen, die laut Feuerwehr alle schwer verletzt wurden. Ein Großaufgebot von Rettungskräften war im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

