Stand: 18.12.2022 13:35 Uhr Zwei junge Menschen bei Unfall in Bohmte schwer verletzt

In Bohmte im Landkreis Osnabrück haben bei einem Autounfall auf glatter Straße zwei Menschen schwere Verletzungen erlitten. Der Wagen sei am Samstagnachmittag bei winterlichen Straßenverhältnissen ins Schleudern geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto kam demnach rechts von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf einem Acker liegen. Der 18-jährige Fahrer und seine 16 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

