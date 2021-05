Stand: 28.05.2021 11:33 Uhr Zwei Verletzte bei Brand in Bissendorf

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) sind am Freitagmorgen zwei Bewohner durch Rauchgas verletzt worden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Ausgelöst wurde das Feuer in der Küche einer Erdgeschoss-Wohnung vermutlich durch einen technischen Defekt, so die Polizei. Sie schätzt den Schaden auf rund 80.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.05.2021 | 13:30 Uhr