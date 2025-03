Zwei Tote nach Unfällen auf A1 bei Dinklage - langer Stau Stand: 04.03.2025 10:25 Uhr Auf der A1 bei Dinklage (Landkreis Vechta) ist es am frühen Dienstagmorgen zu zwei schweren Unfällen gekommen, bei denen zwei Menschen starben.

Nach Angaben der Autobahnpolizei war ein Auto mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Der Fahrer und vermutlich mehrere Mitfahrer seien nach dem Unfall aus dem Auto ausgestiegen. Dabei sei einer von ihnen von einem weiteren Auto erfasst und tödlich verletzt worden, so die Polizei. Die Mitfahrer aus dem Auto sind den Angaben zufolge geflüchtet. Die Beamten suchten am Morgen mit einem Hubschrauber und Drohnen nach ihnen, konnten sie aber nicht finden. Die Beamten nehmen an, dass sie ebenfalls schwer verletzt sein könnten. Der 55-jährige Autofahrer, der einen Mann überfuhr, wurde der Polizei zufolge schwer verletzt.

Nach dem Unfall bildete sich auf der A1 ein Stau, an dessen Ende mehrere Lkw miteinander kollidierten. Bei dem Unfall kam der Polizei zufolge ein weiterer Mann ums Leben, ein anderer erlitt schwere Verletzungen. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg ist seit dem frühen Morgen gesperrt. Die Sperrung werde voraussichtlich bis zum Mittag dauern, so die Polizei. Sie leitet den Verkehr um und bittet Autofahrer, den Bereich zu umfahren.

