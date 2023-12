Stand: 20.12.2023 11:28 Uhr Zwei Tote bei Unfall auf der B70 bei Papenburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B70 zwischen Papenburg und Aschendorf (Landkreis Emsland) sind am Mittwochmorgen eine Frau und ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde ein weiterer Mann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Gegen acht Uhr war ein Kleintransporter den Angaben zufolge aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Pkw zusammengestoßen. Die beiden Insassen des Autos starben. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt schwere Verletzungen. Die B70 war vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.

