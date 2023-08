Stand: 16.08.2023 19:17 Uhr Zwei Tote bei Lkw-Unfall auf der Bundesstraße 402 nahe Meppen

Im Landkreis Emsland sind am Mittwochnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren auf der Bundesstraße 402 in Meppen gegen 17.50 Uhr ein Silo-Lkw und ein Auto frontal zusammengestoßen. Einem Polizeisprecher zufolge starben die beiden Insassen des Pkw noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt demnach einen Schock. Die Unfallursache ist laut Polizei unklar. Die Polizei sperrte die Bundesstraße zwischen der Ortschaft Versen und der Autobahn 31.

