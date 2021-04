Stand: 22.04.2021 14:59 Uhr Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf L73 bei Ankum

Auf der L73 bei Ankum (Landkreis Osnabrück) hat es am Donnerstagmorgen einen schweren Unfall gegeben. In einer Kurve kollidierten zwei Pkw miteinander. Die beiden Fahrer der Fahrzeuge, eine 53 Jahre alte Frau aus Bippen und ein gleichaltriger Fahrer aus Eggermühlen, zogen sich schwere Verletzungen zu. Rettungswagen brauchten die Unfallopfer in umliegende Krankenhäuser. Laut Polizei ist die Unfallursache noch unklar. Die L73 wurde zeitweise gesperrt. An beiden Fahrzeugen ist ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.04.2021 | 13:30 Uhr