Stand: 21.10.2020 08:15 Uhr Zwei Schwerverletzte nach Lkw-Unfall in Wietmarschen

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Lastwagen in Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall am Mittwochmorgen kam, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Einer der Fahrer wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 213 war wegen der Aufräumarbeiten in beide Richtungen gesperrt.

VIDEO: Wietmarschen: Zwei Lkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt (1 Min)

