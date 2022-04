Stand: 30.04.2022 14:31 Uhr Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Papenburg

Am Sonnabendmorgen sind zwei Autofahrer in Papenburg (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Ein 34-Jähriger geriet nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 32-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Das Auto des 32-Jährigen prallte anschließend gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt, Feuerwehrleute befreiten ihn. Beide Autofahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.04.2022 | 15:00 Uhr