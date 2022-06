Stand: 30.06.2022 12:53 Uhr Zwei Radfahrer in Osnabrück und Bad Laer schwer verletzt

Bei Unfällen in Osnabrück und in Bad Laer sind am Mittwoch zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge Kollidierte in Osnabrück gegen 16 Uhr eine Autofahrerin beim Rechtsabbiegen mit einem 26-jähriger Radfahrer, der zwar entgegen der Fahrtrichtung fuhr, aber dennoch Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Mann schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

13-Jähriger überquert unvermittelt Straße

In Bad Laer im Süden des Landkreises Osnabrück kam es zu einem weiteren Unfall. Gegen 19.25 befuhr laut Polizei ein Autofahrer den Westring. Im Bereich der Straße "Westerwieder Weg" hielten drei Jungen mit ihren Fahrrädern auf Höhe einer Verkehrsinsel. Ein 13-Jähriger löste sich plötzlich von den anderen und überquerte unvermittelt die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung des Autofahrers kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad. Der Junge zog sich schwere, aber ebenfalls nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.06.2022 | 09:30 Uhr