Zwei Motorradfahrer kollidieren mit Pkw - ein Toter

Auf der Bundesstraße 218 bei Bramsche im Landkreis Osnabrück ist es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei dem NDR in Niedersachsen auf Anfrage bestätigte, kollidierte ein Pkw mit zwei Motorrädern. Ein 44-jähriger Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein 56-jähriger Motorradfahrer erlitt nach Auskunft der Polizei Bramsche schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 87-jährige Autofahrer kam mit einem Schock davon. Ein dritter Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

