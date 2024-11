Zwei Männer sterben bei Unfällen im Emsland Stand: 24.11.2024 13:32 Uhr Im Emsland sind am Sonntagmorgen zwei Menschen bei Unfällen ums Leben gekommen. Einer der beiden Toten war laut Polizei ein Jugendlicher. Der 16-Jährige saß allein im Auto.

Laut Polizei war der Jugendliche gegen 6.30 Uhr auf einer Landstraße bei Rastdorf mit einem Auto unterwegs. Er kam von der Straße ab und prallte mit dem Wagen gegen eine Leitplanke sowie mehrere Pfosten und Bäume. Das Auto überschlug sich. Der 16-Jährige wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei war der Jugendliche lediglich im Besitz eines Mofa-Führerscheins.

Auto gerät bei Unfall in Brand

Etwa zwei Stunden später verunglückte ein 33-jähriger Fahrer mit seinem Auto in Meppen. Auch er kam mit dem Wagen von der Fahrbahn ab, der Wagen prallte gegen einen Baum und das Auto fing Feuer. Den Angaben zufolge starb der Mann in seinem Fahrzeug, sein Leichnam wurde später von der Feuerwehr geborgen. In beiden Fällen ist unklar, aus welchem Grund die Fahrzeuge von der Straße abkamen.

