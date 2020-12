Stand: 08.12.2020 09:00 Uhr Zwei Menschen nach Unfall in Lähden schwer verletzt

In Lähden im Landkreis Emsland sind am Montag zwei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 36 Jahre alter Fahrer eines Transporters in Richtung Bundesstraße 213 unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Der Transporter prallte anschließend gegen einen Baum. Neben dem Fahrer erlitt auch der Beifahrer laut Polizei schwere Verletzungen. Beide wurden in eine Klinik gebracht. Nach ersten Untersuchungen stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test habe einen Wert von 0,67 Promille ergeben, so die Polizei.

