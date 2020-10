Stand: 07.10.2020 17:14 Uhr Zwei Menschen bei Unfall in Quakenbrück schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Quakenbrück im Landkreis Osnabrück sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 63-Jähriger mit seinem Wagen links abbiegen und nahm dabei einer 23-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Auch der Unfallverursacher wurde schwer verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.10.2020 | 17:00 Uhr