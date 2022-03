Stand: 13.03.2022 08:55 Uhr Zwei Menschen bei Unfall in Nordhorn schwer verletzt

In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) haben bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 65-Jähriger am Sonnabend mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sowie seine 56 Jahre alte Beifahrerin wurden in eine Klinik gebracht.

