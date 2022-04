Stand: 17.04.2022 09:37 Uhr Zwei Menschen bei Unfall in Freren lebensgefährlich verletzt

In Freren im Landkreis Lingen sind am Sonnabend bei einem Unfall zwei Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag hatte ein 22-Jähriger beim Befahren der Kirchstraße das vorfahrtsberechtigte Auto eines 80-Jährigen übersehen. Die Fahrzeuge kollidierten und wurden auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Der 80-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Beide beteiligten Fahrer wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 38 Einsatzkräften vor Ort.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.04.2022 | 10:00 Uhr