Stand: 11.10.2022 08:38 Uhr Zwei Männer bei Autounfall in Hüven schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hüven wurden am Montag zwei Personen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei geriet ein 19-jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem anderen Wagen zusammen. Am Steuer saß ein 48-Jähriger. Beide Männer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

