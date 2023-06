Stand: 27.06.2023 20:03 Uhr Zwei Lkw-Unfälle auf A1: Autobahn bei Holdorf gesperrt

Auf der Autobahn 1 haben sich am Dienstag zwei Unfälle ereignet. Am Dienstagmorgen ist zwischen Neuenkirchen-Vörden und Holdorf ein mit Früchten beladener Lkw in einen Graben gekippt. Um den 40-Tonner zu bergen, ist die A1 seit 20 Uhr bis voraussichtlich 3 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt, wie die Polizei auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mitteilte. Weshalb der Sattelzug umgekippt und im Graben gelandet ist, ist unklar. Der Fahrer blieb unverletzt. Zuvor war die A1 in Richtung Bremen bereits ab Osnabrück Nord gesperrt worden. Dort hatte es einen Unfall mit zwei Lkw gegeben.

VIDEO: Lkw kippt auf A1 in Graben: Erhebliche Verkehrsbehinderungen (1 Min)

