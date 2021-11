Stand: 07.11.2021 12:48 Uhr Zwei Brände in Wohnhäusern in Osnabrück am Wochenende

Am Wochenende hat es im Landkreis Osnabrück in zwei Wohnungen gebrannt. Am Sonnabend brach ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Belm aus. 50 Bewohner mussten laut Polizei kurzfristig in Sicherheit gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Defekt an einem Mehrfachstecker oder einem Akkuladegerät die Ursache für den Brand. Die Wohnung ist unbewohnbar, der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt, Am Sonntagmorgen brannte es in Hagen am Teutoburger Wald im Badezimmer eines Einfamilienhauses, verletzt wurde niemand. Zunächst hatte der Eigentümer selbst versucht, die Flammen im Obergeschoss zu löschen. Der Brand breitete sich jedoch auch auf die Dachhaut aus - die Feuerwehr entfernte Dämmmaterial und löschte das Feuer. Der Schaden soll bei rund 80.000 Euro liegen. In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.11.2021 | 15:00 Uhr