Stand: 04.10.2021 12:51 Uhr Zwei Attacken gegen Zugbegleiterinnen in Niedersachsen

Unabhängig voneinander haben zwei Bahnfahrer am Wochenende Zugbegleiterinnen bedroht. Ein Fall ereignete sich im Regionalexpress auf der Fahrt von Osnabrück nach Bremen. Kurz nach der Abfahrt in Diepholz soll ein 33-Jähriger einer Zugbegleiterin gedroht haben, ihr "einen Stift in den Hals zu rammen". Das Motiv des Mannes ist nach Angaben der Bundespolizei Bremen unklar. Gegen ihn lägen aber schon rund 45 Anzeigen wegen Schwarzfahrens, Diebstählen, Körperverletzung und Angriffen auf Vollstreckungsbeamte vor. Der zweite Fall ereignete sich in einem ICE zwischen Hannover und Lüneburg. Dort habe eine Zugbegleiterin einen 53-jährigen Fahrgast ermahnt, nachdem dieser Reisende belästigt hatte, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Daraufhin habe er der Frau gedroht, "die Angelegenheit das nächste Mal mit einem Schlachtermesser zu regeln". Der Mann wurde in Lüneburg festgenommen. Am selben Tag hatte er bereits eine Strafanzeige wegen eines fehlenden Fahrscheins in Nürnberg erhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.10.2021 | 13:30 Uhr