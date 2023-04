Stand: 15.04.2023 08:29 Uhr Zusammenstoß in Papenburg: Motorradfahrer landet im Kanal

In Papenburg (Landkreis Emsland) sind am Freitag zwei Menschen bei einem Unfall an einem Kanal verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 18-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen einen 45 Jahre alten Motorradfahrer übersehen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 45-Jährige wurde mitsamt seinem Motorrad in den Kanal geschleudert. Er wurde schwer verletzt. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.

