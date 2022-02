Stand: 06.02.2022 13:11 Uhr Zusammenstoß bei Badbergen: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Osnabrück sind fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein 35-Jähriger hatte am Sonnabend gegen 18.50 Uhr bei Badbergen ein vor ihm fahrendes Auto überholt und dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er stieß mit dem Auto einer 56-Jährigen frontal zusammen, das überholte Fahrzeug prallte in die Leitplanke. Der Unfallverursacher wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er und die 56-Jährige wurden schwer verletzt. Der 39 Jahre alte Fahrer des überholten Fahrzeugs und zwei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen. Die Bundesstraße 68 war rund fünf Stunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.02.2022 | 12:00 Uhr