Stand: 04.04.2024 08:01 Uhr Zusammenstoß: Radfahrer verletzt Fußgängerin schwer und flieht

In Osnabrück ist am Mittwoch eine Fußgängerin von einem Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei waren die beiden gegen 11:45 Uhr in Höhe der Deutsch-Passage in der Innenstadt zusammengestoßen. Beide fielen danach zu Boden. Als Ersthelfer schließlich den Notruf wählten, sei der Radfahrer in Richtung Neumarkt geflüchtet, so die Polizei. Ihren Angaben nach ist der Mann zwischen 45 und 50 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß. Er trug zum Zeitpunkt des Unfalls eine schwarze Jacke und dunkle Kleidung sowie eine Mütze mit farbigen Streifen. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, erreicht die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer (0541) 327 25 15. Die ältere Dame wurde laut Polizei nach dem Unfall erst vor Ort behandelt und kam dann ins Krankenhaus.

