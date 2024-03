Stand: 22.03.2024 12:50 Uhr Zum Geldabheben gezwungen: Polizei fahndet nach diesem Mann

Knapp zwei Wochen nach der Tat sucht die Polizei in Diepholz seit Freitag mit einem Phantombild nach einem Erpresser. Der Mann soll am 11. März in einem Versicherungsbüro eine 49-jährige Frau dermaßen bedroht haben, dass sie mit ihm zu einer Bank fuhr, um Geld abzuheben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte er dabei laut Polizei, dass er eine Waffe dabei habe. Aus Angst habe die Frau erst zwei Tage später Anzeige erstattet. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Täter sei 40 bis 45 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und von normaler, sportlicher Figur. Er hatte dunkelblonde kurze Haare, trug eine braune Lederjacke und blaue Jeans. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer (05441) 971 - 0 entgegen.

