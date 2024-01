Stand: 27.01.2024 17:21 Uhr Zug erfasst bei Neuenhaus Auto - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einer Regionalbahn ist am Samstagvormittag ein Pkw-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 81-Jährige an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Neuenhaus im Landkreis Grafschaft Bentheim vermutlich die rote Ampel übersehen. Der 37-jährige Zugführer konnte einen Zusammenstoß zwischen dem Auto und der aus Nordhorn in Richtung Neuenhaus fahrenden Regionalbahn nicht mehr verhindern. Zugreisende wurden bei der Kollision laut Polizei nicht verletzt. Der Bahnverkehr auf der Strecke wurde vorübergehend eingestellt.

