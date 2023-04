Stand: 06.04.2023 05:54 Uhr Zu viele Katzen: Kastration jetzt auch in Belm Pflicht

Die Gemeinde Belm (Landkreis Osnabrück) geht dagegen vor, dass sich Katzen unkontrolliert vermehren. Jeder Besitzer einer Katze, der sein Tier außerhalb der Wohnung frei herumlaufen lässt, muss ab sofort sein Tier kastrieren lassen, teilt die Gemeinde mit. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro rechnen, heißt es weiter. Ausnahmen gibt es zum Beispiel für Rassekatzen, die zur Zucht gehalten werden. In anderen Städten und Kommunen gibt es die Kastrationspflicht bereits, etwa im Stadtgebiet Osnabrück, in Meppen, im Artland und in Papenburg.

