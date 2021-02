Zu viel Schnee auf Dächern: Landkreis Emsland sperrt Gebäude Stand: 10.02.2021 15:00 Uhr Wegen der Schneelast nach dem Wintereinbruch sind im Landkreis Emsland vier Gebäude mit Flachdächern vorsorglich gesperrt worden. Im Januar 2017 war in Lingen eine Turnhalle eingestürzt.

Das Unglück von vor vier Jahren an der Lingener Johnnesschule ist bei den Verantwortlichen noch immer sehr präsent. "Das soll und darf sich nicht wiederholen", sagte Lingens Stadtbaurat Lothar Schreinemacher gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Es sei schon eine sehr belastende Situation gewesen.

Videos 1 Min Gericht fordert Gutachten zu Dach-Einsturz Ein Gutachten soll klären, wer schuld an dem Einsturz eines Turnhallendachs in Lingen ist. Das hat das Landgericht Osnabrück entschieden. (07.01.2019) 1 Min

Hausmeister verhinderte Katastrophe

Bei dem Einsturz in Lingen hatte ein Hausmeister nur knapp verhindert, dass Schulkinder verletzt wurden. Dem Mann war aufgefallen, dass sich die Decke verformt hatte. Daraufhin wurde die Halle gesperrt. Auch jetzt sind es die Hausmeister, die insbesondere die Flachdächer von Schulen kontrollieren und bei Bedarf räumen müssen.

Schnee wird bei Tauwetter noch schwerer

Trotz des nachlassenden Schneefalls wird die Last auf den Dächern nicht geringer. Im Gegenteil: "Es wird insbesondere dann problematisch, wenn der Schnee anfängt zu tauen", so Schreinemacher. "Wenn er matschig wird, wird er nämlich auch schwerer." Um die Gefahr von weiteren Einstürzen zu verhindern, hat die Stadt in den vergangenen Jahren mehrere Dachkonstruktionen saniert - zum Beispiel in der Wihelm-Berning- Schule und im Anbau der Grundschule Holthausen.

Erhöhte Vorsicht auch im Landkreis Osnabrück

Auch der Landkreis Osnabrück hat gefährdete Gebäude genau im Blick. "In Anbetracht der aktuellen Witterungsverhältnisse stehen wir in einem engen Austausch mit unserem Sachverständigen und beobachten laufend die weiteren Entwicklungen", teile ein Sprecher am Mittwoch mit. Zusätzlich seien alle Hausmeister angewiesen, die Schneemassen vor Ort im Auge zu haben und Auffälligkeiten zu melden. Auf Basis dieser Erkenntnisse hätten bisher aber noch keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden müssen.

