Stand: 07.03.2025 14:03 Uhr Zu viel Sand abgebaut: Unternehmen muss hohes Bußgeld zahlen

Der Landkreis Osnabrück hat gegen eine Bodenabbau-Firma aus dem Nordkreis ein Bußgeld verhängt, weil sie mehr Sand abgebaut hat als genehmigt. Das Unternehmen müsse 50.000 Euro und ausgefallene Auslagen und Gerichtskosten zahlen, sagte ein Kreissprecher. Der Bescheid sei bereits rechtskräftig. Insgesamt gibt es im Landkreis Osnabrück 70 Stätten, an denen Bodenschätze wie Sand, Kies und Ton abgebaut werden dürfen. Die betroffene Firma habe ihren genehmigten Abbau "nachweislich in extremen Maße und wiederholt" überschritten, so der Sprecher. Seinen Angaben nach wurde ohne die erforderliche Genehmigung auf einer Fläche von 23.000 Quadratmetern Sand zu tief abgebaut. Und das, obwohl gegen die Firma bereits vor einigen Jahren ein Bußgeld von 10.000 Euro verhängt worden sei, so der Sprecher.

