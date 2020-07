Stand: 30.07.2020 06:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zu trocken: Wasserentnahme aus Flüssen verboten

Landkreis und Stadt Osnabrück untersagen ab sofort die Entnahme von Wasser aus Fließgewässern wie zum Beispiel der Hase, der Nette und der Düte. Grund ist die anhaltende Trockenheit. In deren Folge herrschten in den Gewässern extrem niedrige Wasserstände, heißt es in einer Mitteilung. In vielen Bächen und Flüssen seien die Lebensräume für Tiere und Pflanzen gefährdet. Auch die Niederschläge der vergangenen Tage hätten an der Situation nichts geändert.

Keine Wasserentnahme bis Ende August

Die Verbote gelten zunächst bis zum 31. August, wie beide Kommunalverwaltungen am Mittwoch mitteilten. Sie gelten demnach auch für Betriebe, die bereits eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Entnahme von Wasser haben. Von der Verordnung ausgenommen sind der Mittelland- und der Stichkanal, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Bereits im vergangenen Sommer hatten Stadt und Landkreis Osnabrück bis Ende August die Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen verboten.

