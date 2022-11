Stand: 06.11.2022 09:59 Uhr Zu blau für ne Bratwurst: Feuerwehr weckt betrunkene Männer

Der Schlaf war mächtiger als der Hunger: In Nordhorn ist die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag ausgerückt, weil es in einer Wohnung in der Straße Obere Blanke stark gequalmt hatte. Quelle des Rauchs waren Bratwürste, die auf dem Herd vor sich hin rußten. Zwei stark alkoholisierte 40- und 42-jährige Männer waren bei der Zubereitung eingeschlafen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt und es kam auch zu keinem weiteren Schaden.

