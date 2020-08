Stand: 11.08.2020 21:34 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zoo Osnabrück vermisst Baumstachler "Ben"

Der Osnabrücker Zoo vermisst den im März geborenen Baumstachler "Ben". Das Jungtier habe sich noch am Montagmorgen bei der ersten Fütterung Karotten und Apfel schmecken lassen, sei aber dann nicht zur zweiten Fütterung um 14 Uhr erschienen, teilte der Zoo am Dienstag mit. Seitdem fehle von ihm jede Spur. "Wir haben die Anlage untersucht, können aber keine Ausbruchstelle finden", so der Zoologische Leiter Tobias Klumpe. Ob das etwa 40 Zentimeter lange Nagetier sich auf dem Zoogelände oder außerhalb aufhält, sei bislang noch nicht geklärt. Der Baumstachler finde aufgrund der Vegetation derzeit auch außerhalb des Geheges genügend Futter. Wahrscheinlich zeige er wenig Scheu gegenüber Menschen. "Als Zootier ist 'Ben' natürlich Menschen und den Kontakt zu seinen Tierpflegern gewohnt. Daher wird er tendenziell eher neugierig und weniger schüchtern sein." Wie der Name sagt, besitzen Baumstachler Stacheln. An deren Enden sitzen Widerhaken, die Verletzungen hervorrufen können. Wer "Ben" findet, sollte ihn daher nicht anfassen, sondern den Zoo oder die Feuerwehr anrufen, so Klumpe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.08.2020 | 06:30 Uhr