Stand: 05.03.2021 15:37 Uhr Zoo Osnabrück öffnet, Zoo Hannover bleibt dicht

Während der Zoo in Osnabrück am Montag seine Pforten wieder öffnen will, bleibt der Zoo in Hannover vorerst noch geschlossen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Vorerst lässt der Tierpark allerdings nur maximal 2.000 Besucher pro Tag auf sein Gelände. Außerdem müssen sich die Zoo-Besucher vorher online anmelden und einen Mund-Nasenschutz tragen. In der Landeshauptstadt bereitet sich der Zoo auch auf eine Öffnung vor. Gleich am Montag wird aber kein Besuch möglich sein, teilte der Zoo mit. Man warte noch auf die genauen Vorgaben des Landes. Zudem liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern in der Region Hannover mit mehr als 100 Infizierten über der Schwelle für Öffnungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.03.2021 | 17:00 Uhr