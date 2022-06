Stand: 10.06.2022 14:09 Uhr Zoo Osnabrück befüllt neue Becken der Wasserwelten

Rund einen Monat vor Eröffnung der neuen "Wasserwelten" laufen im Zoo Osnabrück seit Freitag die letzten Vorbereitungen: Die künftigen Becken von Seelöwen und Seehunden werden mit 2,5 Millionen Liter Wasser befüllt. Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) spritzte am Freitag per Schlauch die ersten Liter in die Becken. Der Zoo Osnabrück sei für Stadt und Landkreis von großer Wichtigkeit, sagte Pötter. Besonders hervorzuheben sei, dass der Zoo sowohl den Betrieb als auch Investitionen fast komplett aus eigener Kraft schaffe. Auch das Wasser stammt laut Zoo aus dem eigenen Brunnen und fließt in insgesamt sechs Becken, die mehr als 2.500 Kubikmeter fassen. Am 7. Juli ist die offizielle Eröffnung, Besucherinnen und Besucher können dann ab dem Nachmittag die neue, knapp acht Millionen Euro teure Tierwelt besichtigen.

VIDEO: Über 2.500 Tiere leben im Zoo Osnabrück (20.01.2022) (1 Min)

