Zoo Osnabrück: Neue Schimpansen fürs Miteinander

Bei den Westafrikanischen Schimpansen im Zoo Osnabrück weht frischer Wind. Vor Kurzem sind die Brüder "Lobo" und "Lome" aus dem Leipziger Zoo an den Schölerberg gezogen. Sie sollen das soziale Gefüge im Gehege der Menschenaffen auf Vordermann bringen. Das hat seit einiger Zeit unter einer schwachen Leitung gelitten. Die wurde nun ausgewechselt. Erste Ergebnisse seien schon sichtbar, sagt Wolfgang Festl, Revierleiter in der Afrika-Tierwelt "Takamanda". "Der 19-jährige 'Lome' ist Chef der Gruppe. Die Weibchen müssen ihre Rangordnung noch finden", so Festl.

"Schimpansen lösen Konflikte meist körperlich"

Dabei kann es bisweilen rabiat zugehen. "Schimpansen lösen Konflikte meist körperlich", sagte der Tierpfleger. "Daher haben wir die Zusammenführungen immer mit mehreren Personen beobachtet und waren froh, dass der Kollege aus Leipzig fast eine Woche dabei war." Wie Festl berichtet, sind soziale Gefüge bei den Menschenaffen komplizierte Gebilde. Es gebe sowohl unter Weibchen als auch unter Männchen eigene Rangfolgen - und dann noch den Boss der ganzen Gruppe. Der Zoo brachte die Neulinge also erst mal einzeln mit dem ranghöchsten Weibchen "Vakanga" und dessen Jungtieren zusammen. Als das gut klappte, hätten "Lobo" und "Lome" die anderen Mitbewohner stundenweise kennengelernt. "Nach fünf Tagen konnten wir alle Schimpansen das erste Mal im Haus zusammenlassen - das war für uns ein großer Erfolg", so Festl.

