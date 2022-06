Stand: 08.06.2022 18:59 Uhr Zoo Osnabrück: Kranker Elefant auf dem Weg der Besserung

Der an Herpes erkrankte Jungelefant Minh-Tan wurde in den vergangenen Tagen intensiv von einem internationalen Team behandelt. "Wir sind zurzeit vorsichtig optimistisch. Nach intensiver Behandlung mit Medikamenten, Plasmatransfusionen und Flüssigkeitszufuhr geht die Viruslast in Minh-Tans Blut nun nach und nach zurück – ein gutes Zeichen", sagte Zootierarzt Jannis Göttling. Die letzten zehn Tage nannte Göttling eine extreme Herausforderung für das Zooteam. Mehrmals täglich musste der Elefant betäubt und behandelt werden, um sein Leben zu retten. Die Krankheit kann für Elefanten in jungen Jahren tödlich enden. Noch ist Minh-Tan allerdings nicht ganz über den Berg. Weitere Blutproben werden am Freitag oder Montag entnommen und untersucht.

