Zoo Osnabrück: Baumstachler "Ben" ist wieder da

"Ben" is back: Eine Woche nach seinem Verschwinden ist Baumstachler "Ben" wieder zurück im Osnabrücker Zoo. Die Bewohnerin eines Hauses hatte das Nagetier in einem Garten entdeckt und die Polizei gerufen. Bis ein Zoomitarbeiter den Baumstachler in eine Transportkiste locken konnte, passten die Hausbewohnerin und ihre Katze auf das Tier auf. "Ben" war im März im Zoo Osnabrück zur Welt gekommen.

