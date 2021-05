Stand: 05.05.2021 13:26 Uhr Zoo Osnabrück: Bauarbeiten für Wasserwelten beginnen

Am Osnabrücker Zoo sollen am Donnerstag die Bauarbeiten für das Projekt Wasserwelten beginnen. Die Baukosten für die neue Themenwelt liegen bei acht Millionen Euro. Das Land Niedersachsen hatte im vergangenen Sommer eine Fördersumme von zwei Millionen Euro zugesagt. Der Osnabrücker Zoo will am Donnerstag außerdem darüber informieren, wie die Wasserwelten aussehen sollen.

