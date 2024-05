Stand: 31.05.2024 06:49 Uhr Zoll stellt Drogen im Wert von 80.000 Euro sicher

Bei einer Fahrzeugkontrolle nahe Twist (Landkreis Emsland) haben Beamte über acht Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Der Wagen mit deutscher Zulassung fiel ihnen Anfang der Woche an der Grenze auf, woraufhin sie ihn genauer kontrollierten, wie nun mitgeteilt wurde. Laut Hauptzollamt lagen die Drogen in einem Karton auf der Rückbank und in einer Plastiktüte im Fußraum des Wagens. Sie sollen rund 80.000 Euro wert sein. Der Fahrer des Autos wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren.

