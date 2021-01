Stand: 19.01.2021 13:54 Uhr Zoll findet drei Kilogramm Marihuana in Waschmittel-Kartons

Zollbeamte haben in einem Kofferraum gut drei Kilogramm Marihuana gefunden - im Wert von rund 32.000 Euro. Das teilte der Osnabrücker Zoll am Dienstag mit - nach einer Pkw-Kontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim, wie NDR 1 Niedersachsen. Das Rauschgift befand sich demnach in sieben verschweißten Tüten, die in Waschmittel-Kartons versteckt waren. Der 50 Jahre alte Fahrer des Wagens sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.01.2021 | 13:30 Uhr