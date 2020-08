Stand: 25.08.2020 17:44 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zoll findet Kokain für eine Million Euro in Auto

Zollbeamte haben an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) mehr als 14 Kilogramm Kokain im Wert von rund 980.000 Euro sichergestellt. Sie fanden die Drogen bei der Kontrolle eines aus den Niederlanden eingereisten Autos an der Autobahn 30, wie das Hauptzollamt Osnabrück am Dienstag mitteilte. Auf der Beifahrerseite oberhalb des Handschuhfachs entdeckten sie demnach am Montagnachmittag zwölf buchgroße Pakete mit der Droge. Der 21 Jahre alte Fahrer wurde erst vorläufig festgenommen und dann vom Amtsgericht Nordhorn auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft geschickt.

