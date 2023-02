Stand: 22.02.2023 12:03 Uhr Zoll fasst 29-Jährigen mit Drogen im Wert von 400.000 Euro

Mitarbeitende des Zolls haben in einem Intercity im Bad Bentheimer Bahnhof (Landkreis Grafschaft Bentheim) Drogen im Schwarzmarktwert von rund 400.000 Euro gefunden. Dabei handelte es sich um mehr als zehn Kilogramm Ketamin, wie die Behörde mitteilte. Das Mittel wird in der Medizin zur Narkose und Schmerzlinderung genutzt. Ein junger Mann trug die Drogen in mehreren Waschmittelpaketen in einem Kunststoffbeutel bei sich. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

