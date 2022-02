Stand: 14.02.2022 12:00 Uhr Zoll Osnabrück stellt bei Pkw-Kontrolle 181.670 Euro sicher

Der Zoll Osnabrück hat bei einer Fahrzeugkontrolle an der A30 insgesamt 181.670 Euro in einem Pkw gefunden. Nach Angaben der Zollbeamten wurden die Geldscheine an verschiedenen Stellen im Auto entdeckt und beschlagnahmt. Der Zoll leitete ein Strafverfahren ein. Das Fahrzeug kam aus den Niederlanden, der Fahrer hatte angegeben, er und seine Mitreisenden seien auf dem Rückweg nach Polen und hätten lediglich 9.000 Euro in bar dabei. Das Geld sei für einen Autokauf bestimmt gewesen, der aber nicht zustande gekommen sei. Laut Zoll ist das Einführen und Ausführen von Bargeld anzeigepflichtig, wenn es mehr als 10.000 Euro pro Person sind.

