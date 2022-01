Stand: 31.01.2022 09:28 Uhr Zöllner finden mehr als ein Kilo Kokain bei Kontrolle auf A30

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 30 haben Osnabrücker Zöllner am Freitag 1.350 Gramm Kokain im Wert von rund 90.000 Euro entdeckt. Nachdem den Beamten ein Auto aus Norwegen aufgefallen war, leiteten sie den Wagen zur Dienststelle nach Schüttorf, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der anschließenden Befragung gab der Reisende an, für zwei Tage einen Freund in Rotterdam besucht zu haben. bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten im Kofferraum hinter einer Seitenverkleidung ein buchgroßes dunkles Paket, in dem das Rauschgift versteckt war. Der Reisende wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Meppen vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

