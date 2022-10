Stand: 05.10.2022 08:26 Uhr Zeugenaufruf: "Hellseherinnen" erbeuten in Osnabrück Bargeld

Zwei Frauen gaben an der Osnabrücker Haltestelle "Neumarkt" vor, hellsehen zu können. Das teilte die Polizeiinspektion Osnabrück am Montagnachmittag mit, die Tat ereignete sich bereits am 22. September. Die "Hellseherinnen" erklärten einer 62-Jährigen, dass sie einen Unfall ihres Sohnes dadurch abwenden könne, indem sie eine vierstellige Summe Bargeld in ein Tuch wickele. Die Geschädigte leistete den Anweisungen der Betrügerinnen folge. Sie erhielt ein gefülltes Tuch zurück, musste dann aber feststellen, dass sich in dem Tuch nur noch Papier befand. Die Polizeiinspektion Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu den Betrügerinnen oder der Tat geben können, sich zu melden. Die eine Betrügerin nannte sich Angaben der Geschädigten "Natascha". Sie sei circa 1,60 Meter groß, habe helle Haare, die sie in einem Zopf zusammengebunden habe. Die zweite hätte sich "Nina" genannt, sie sei circa 1,53 Meter groß und dunkelhaarig. Beide Frauen hätten zudem eine weiße Strickjacke getragen und Russisch gesprochen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Osnabrück unter der Telefonnummer (0541) 327 33 03 oder (0541) 327 21 15 entgegen.

