Stand: 26.07.2021 08:52 Uhr Zentren in Lingen und Papenburg impfen ohne Termin

Der Landkreis Emsland ruft ab heute zu einer Impfwoche auf. Bis Freitag können sich Impf-Willige vormittags und nachmittags in den Zentren in Lingen und Papenburg ohne Anmeldung spontan impfen lassen. Es sei für alle ausreichend Impfstoff verfügbar - und zwar von allen gängigen Herstellern, hieß es vonseiten des Landkreises. Mit dem Angebot wolle man diejenigen erreichen, die noch keine Erstimpfung erhalten haben. Am Dienstag sind die beiden Anlaufstellen bis 19 Uhr geöffnet, damit sich Arbeitnehmer nach dem Job impfen lassen können. Das Angebot gelte auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.07.2021 | 08:30 Uhr