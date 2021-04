Stand: 21.04.2021 17:51 Uhr Zeitgenössische Kunst: Schenkung an Emslandmuseum

Das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel hat eine großzügige Schenkung erhalten. Es handelt sich um 33 Gemälde und 14 kinetische Objekte des Künstlers Werner Gergaut. 2009 hatte das Museum bereits eine große Werkschau des in der Nähe von Hamburg lebenden Künstlers gezeigt. Museumsdirektor Oliver Fok zeigte sich erfreut, dass das Emslandmuseum mit der Schenkung ein weiteres bedeutendes zeitgenössisches Werk in seine Sammlung aufnehmen könne. Dies verstärke neben der Barock-Thematik den Bereich zeitgenössische Kunst.

Weitere Informationen Clemenswerth: Barockschloss in perfekter Symmetrie Im Emsland liegt eine der schönsten Schlossanlagen im Norden: das Jagdschloss Clemenswerth. Das sternförmige Barock-Ensemble mit weitläufigem Park ist einzigartig in Europa. (14.08.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.04.2021 | 06:30 Uhr